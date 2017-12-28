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Рогозин не принял оправдания Роскосмоса по поводу неудачного запуска с «Восточного»

28 Декабря 2017 в 18:21
Рогозин не принял оправдания Роскосмоса по поводу неудачного запуска с «Восточного»

Дмитрий Рогозин не принял оправдания Роскосмоса по поводу неудачного запуска с космодрома «Восточный». Так вице-премьер отреагировал на заявление космического ведомства, которое опровергло версию о том, что аварийный разгонный блок «Фрегат» был подготовлен для старта с Байконура, а не с Восточного. Видимо Роскосмос решил всем доказать, что аварии происходят не из-за ошибок в управлении, а «по вине обстоятельств», - написал Рогозин в соцсетях. Накануне он заявил, что пуск с Восточного был неудачным именно потому, что в полётное задание были заложены координаты Байконура.

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