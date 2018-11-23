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Родственники жертв «Боинга» в Донбассе подали иск на Россию в ЕСПЧ

23 Ноября 2018 в 19:36
Родственники жертв «Боинга» в Донбассе подали иск на Россию в ЕСПЧ

Родственники 55 граждан Нидерландов, ставших жертвами катастрофы малазийского «Боинга» в Донбассе в 2014 году, подали иск против России в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщил адвокат Мейру Мева, входящий в группу юристов, оказывающих поддержку родственникам погибших, сообщает «Интерфакс». По словам защитника, Россия не предоставила важную информацию группе, ведущей расследование. После этого Москва предоставила аргументы, которые якобы оказались неправдивыми.

Боинг-777 малайзийских авиалиний, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту воздушного судна, погибли. По итогам проведенного расследования, Нидерланды и Австралия заявили, что ответственность за катастрофу должна нести Россия.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире НСН провел аналогии между ситуацией с малазийским «Боингом» и скандалом вокруг отравления бывшего офицера ГРУ Скрипаля и его дочери.

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