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Родственники московской «девочки-маугли» рассказали о травле

3 Апреля 2019 в 16:05
Родственники московской «девочки-маугли» рассказали о травле

Родственники «девочки-маугли» из Москвы рассказали, что столкнулись с травлей. Об этом рассказал двоюродный брат матери девочки Алексей в интервью Серебряному Дождю.

Он сообщил, что российское телевидение необъективно оценивает происходящее. По словам Алексея, центральные каналы сделали из матери девочки «зверя». Он рассказал, что родная сестра Ирины Гаращенко готова взять ребенка под опеку, но  органы ссылаются на запрет следственного комитета и не дают увидеться с ребенком.

Ранее НСН сообщало, что 10 марта в одной из квартир в доме на Ленинградском шоссе была найдена «девочка-маугли». По словам жильцов дома, ее матери не было несколько дней. Квартира была завалена гниющим мусором. В ней были за неуплату отключены свет и вода.

Ранее президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный в беседе с НСН рассказал, какие факторы повлияют на восстановление девочки-маугли.
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