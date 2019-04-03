Родственники московской «девочки-маугли» рассказали о травле

Родственники «девочки-маугли» из Москвы рассказали, что столкнулись с травлей. Об этом рассказал двоюродный брат матери девочки Алексей в интервью Серебряному Дождю.

Он сообщил, что российское телевидение необъективно оценивает происходящее. По словам Алексея, центральные каналы сделали из матери девочки «зверя». Он рассказал, что родная сестра Ирины Гаращенко готова взять ребенка под опеку, но органы ссылаются на запрет следственного комитета и не дают увидеться с ребенком.