Родители учеников школы «Горки» попросили помощи у президента Путина

Обращение к президенту России Владимиру Путина в связи с ситуацией в подмосковной школе «Горки» было озвучено на пресс-конференции НСН.

Родители, чьих детей после закрытия школы в конце октября, перевели в другие учебные заведения, считают, что кто-то хочет «приватизировать» 16 гектаров земли, где расположен учебный комплекс. В этой связи они просят разобраться в ситуации, отремонтировать школы, а также найти виновных в том, что произошло с «Горками».

Сергей Дружко, представляющий на пресс-конференции пострадавшую сторону, зачитал это обращение, а родители поставили подпись под документом.

«Мне стыдно за всю эту ситуацию, обидно до слез, ведь она отражает ту ситуацию, которая сложилась во власти. И жаль, что нет гарантии, что школу нам все же вернут», - резюмировала Наталья Давыдова, чьи дети учились в этой школе.

Ранее правозащитница, юрист Екатерина Гордон на пресс-конференции НСН заявила, что будет помогать родителям и не допустит захвата земли.