Вторник
04 декабря
USD 66.29
EUR 75.39
Горячие новости

Родители оценили смерть сына, утонувшего в сочинской ливнёвке, в 150 тыс. руб.

4 Декабря 2018 в 15:21
Родители оценили смерть сына, утонувшего в сочинской ливнёвке, в 150 тыс. руб.

Суд в Сочи прекратил рассмотрение уголовного дела о гибели семилетнего мальчика в ливневой канализации летом этого года за примирением сторон. Обвиняемый владельца гостевого дома выплатил потерпевшим 150 тысяч рублей, после чего они отказались от претензий, сообщает Телеканал «360».

Хозяину частной гостиницы было предъявлено обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следствие установило, что он без разрешения переоборудовал ливнёвку и не закрыл её. Он признал свою вину и примирился с потерпевшими. Как говорится в постановлении суда, обвиняемый «загладил материальный и моральный вред в полном объеме».

Трагедия произошла 3 августа в Лазаревском районе Сочи. Мальчик из Татарстана, приехавший на отдых с бабушкой, провалился в люк во время ливня и сильно ударился головой. Тело ребенка течением унесло в открытое море. Женщина прыгнула через некоторое время вслед за ним, но найти внука не смогла. Через некоторое время тело несчастного обнаружили на берегу.

Помимо хозяина гостиницы, уголовное дело возбуждено в отношении заместителя главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП Сочи «Водосток». Его обвиняют в халатности, повлёкшей по неосторожности смерть человека.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.