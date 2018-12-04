Родители оценили смерть сына, утонувшего в сочинской ливнёвке, в 150 тыс. руб.

Суд в Сочи прекратил рассмотрение уголовного дела о гибели семилетнего мальчика в ливневой канализации летом этого года за примирением сторон. Обвиняемый владельца гостевого дома выплатил потерпевшим 150 тысяч рублей, после чего они отказались от претензий, сообщает Телеканал «360» .

Хозяину частной гостиницы было предъявлено обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следствие установило, что он без разрешения переоборудовал ливнёвку и не закрыл её. Он признал свою вину и примирился с потерпевшими. Как говорится в постановлении суда, обвиняемый «загладил материальный и моральный вред в полном объеме».

Трагедия произошла 3 августа в Лазаревском районе Сочи. Мальчик из Татарстана, приехавший на отдых с бабушкой, провалился в люк во время ливня и сильно ударился головой. Тело ребенка течением унесло в открытое море. Женщина прыгнула через некоторое время вслед за ним, но найти внука не смогла. Через некоторое время тело несчастного обнаружили на берегу.

Помимо хозяина гостиницы, уголовное дело возбуждено в отношении заместителя главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП Сочи «Водосток». Его обвиняют в халатности, повлёкшей по неосторожности смерть человека.