Родители оценили смерть сына, утонувшего в сочинской ливнёвке, в 150 тыс. руб.

Суд в Сочи прекратил рассмотрение уголовного дела о гибели семилетнего мальчика в ливневой канализации летом этого года за примирением сторон. Обвиняемый владельца гостевого дома выплатил потерпевшим 150 тысяч рублей, после чего они отказались от претензий, сообщает Телеканал «360».
Хозяину частной гостиницы было предъявлено обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следствие установило, что он без разрешения переоборудовал ливнёвку и не закрыл её. Он признал свою вину и примирился с потерпевшими. Как говорится в постановлении суда, обвиняемый «загладил материальный и моральный вред в полном объеме».
Трагедия произошла 3 августа в Лазаревском районе Сочи. Мальчик из Татарстана, приехавший на отдых с бабушкой, провалился в люк во время ливня и сильно ударился головой. Тело ребенка течением унесло в открытое море. Женщина прыгнула через некоторое время вслед за ним, но найти внука не смогла. Через некоторое время тело несчастного обнаружили на берегу.
Помимо хозяина гостиницы, уголовное дело возбуждено в отношении заместителя главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП Сочи «Водосток». Его обвиняют в халатности, повлёкшей по неосторожности смерть человека.