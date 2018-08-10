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Родители Меланьи Трамп получили гражданство США по принципу «цепной миграции»

10 Августа 2018 в 13:35
Родители Меланьи Трамп получили гражданство США по принципу «цепной миграции»

Родители первой леди США Меланьи Трамп получили американское гражданство по системе, которую неоднократно критиковал президент Дональд Трамп. Об этом сообщил телеканал NBC News. Родные Меланьи – уроженцы Словении Виктор и Амалия Кнавс – приняли присягу 9 августа на закрытой церемонии в Нью-Йорке. До этого времени они жили и работали на территории Соединенных Штатов в качестве резидентов. Отец супруги американского президента продавал машины, мать трудилась на текстильной фабрике.

Журналисты заподозрили, что американские паспорта родители получили по схеме, которую Дональд Трамп назвал «цепной миграцией». В этом случае получить гражданство помогают родственники, которые уже его имеют. Разрешение обосновывается целью воссоединения семьи. Этот вид семейных виз, который президент США собирался отменить.

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