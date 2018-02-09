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Информатор WADA Родченков сбрил усы в целях конспирации

9 Февраля 2018 в 14:40
Информатор WADA Родченков сбрил усы в целях конспирации

Информатор WADA Григорий Родченков появился в анонсе программы американского канала CBS. 

Как отмечает РЕН ТВ, экс-глава московской антидопинговой лаборатории изменил внешность: он сбрил усы, покрасил волосы и сделал пластическую операцию, подкорректировав форму губ.

Предположительно, операция была сделана в целях безопасности, так как Родченков неоднократно заявлял, что его жизнь находится под угрозой.

Григорий Родченков покинул Россию после увольнения из Московской антидопинговой лаборатории в 2015 году. Спустя год он дал интервью, в котором заявил о российской допинговой программе, созданной при его участии в преддверии Олимпийских игр в Сочи, напоминает Ura.ru.

 

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