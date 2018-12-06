ROCK FM устраивает новогодний QUIZ

По традиции, перед Новым годом обязательно нужно закрыть все незаконченные дела: например, оторвавшись от череды офисных и предпраздничных дел, встретиться с давними друзьями. Радиостанция ROCK FM дарит прекрасную возможность собраться своей веселой командой старинных друзей (а может быть, и недавних знакомых) и устроить коллективный мозговой штурм на новогодней оффлайн-викторине музыкальный QUIZ. Эрудированные адепты рок-музыки соберутся 18 декабря в Hard Rock Cafe!

Чтобы провести время интереснее, чем на любом корпоративе, нужно: собрать в свою команду до пяти участников (включая капитана), придумать название и зарегистрироваться на сайте www.rockfm.ru, и ждать финальных списков команд на главной странице официального сайта радиостанции или в группе VK. Приём заявок на участие в новогоднем интеллектуальном баттле продлится с 1 по 17 декабря, так что поспешите – места ограничены.

Провожайте уходящий год вместе с ROCK FM!

Подробная информация на сайте www.rockfm.ru и в социальных сетях радиостанции