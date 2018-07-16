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ROCK FM разыгрывает книгу «AC/DC. Братья Янг»

16 Июля 2018 в 10:44
ROCK FM разыгрывает книгу «AC/DC. Братья Янг»

Вот уже 45 лет AC/DC играют самый простой, прямолинейный, энергичный и сумасшедший рок на планете Земля. Много раз они могли развалиться – когда-то музыканты прошли через все возможные проблемы молодой группы, а в наши дни столкнулись со всеми бедами команды «в возрасте». Но Энгус Янг продолжает скакать на одной ноге с гитарой наперевес через время и пространство – как ему это удается?

Радиостанция ROCK FM дарит всем поклонникам возможность выиграть монументальный том «AC/DC. Братья Янг». Книга Джесси Финка – это первая подробная биография легендарной пятерки от начала и до наших дней, выходящая на русском языке. Множество деталей, воспоминаний, фактов и закулисных историй – в книге, только что выпущенной издательством АСТ!

Чтобы выиграть это издание в эфире Rock FM, дождитесь концерта Rock FM Live – он выходит в эфире каждый будний день в 12.00. После концерта прозвучит вопрос по истории группы AC/DC, и нужно будет отправить СМС с ответом на короткий номер 2320. Десятая СМС с правильным ответом становится выигрышной, конкурс проходит 17 по 27 июля, а в полдень 28 числа на сайте rockfm.ru появятся правильные ответы и имена победителей!

Подробная информация и правила розыгрыша на сайте www.rockfm.ru и в социальных сетях радиостанции.

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