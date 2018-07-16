ROCK FM разыгрывает книгу «AC/DC. Братья Янг»

Вот уже 45 лет AC/DC играют самый простой, прямолинейный, энергичный и сумасшедший рок на планете Земля. Много раз они могли развалиться – когда-то музыканты прошли через все возможные проблемы молодой группы, а в наши дни столкнулись со всеми бедами команды «в возрасте». Но Энгус Янг продолжает скакать на одной ноге с гитарой наперевес через время и пространство – как ему это удается?



Радиостанция ROCK FM дарит всем поклонникам возможность выиграть монументальный том «AC/DC. Братья Янг». Книга Джесси Финка – это первая подробная биография легендарной пятерки от начала и до наших дней, выходящая на русском языке. Множество деталей, воспоминаний, фактов и закулисных историй – в книге, только что выпущенной издательством АСТ!

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