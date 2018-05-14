ROCK FM разыграет билеты на концерт Deep Purple

30 мая 2018 года легендарная британская группа Deep Purple отметит свое 50-летие большим юбилейным концертом на крупнейшей московской площадке СК «Олимпийский». Иэн Гиллан, Роджер Гловер, Иэн Пейс, Стив Морс и Дон Эйри выйдут на сцену «Олимпийского» с захватывающей программой, состоящей из бессмертных хитов и яркого шоу.

Радиостанция ROCK FM подарит всем поклонникам уникальную возможность увидеть одну из самых влиятельных групп в истории музыки и разыграет билеты на концерт. Розыгрыши пройдут в эфире с 14 по 18 мая, не пропустите!

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Виртуозное исполнение, невероятные импровизации и неожиданные музыкальные ходы, бешеная энергетика и драйв от настоящих мэтров хард-рока традиционно заряжают мощными эмоциями публику всех возрастов.

30 мая Deep Purple исполнит любимые миллионами поклонников по всему миру хиты, а также новые песни двадцатого студийного альбома «inFinite».

В интервью для сайта Heavyworlds Иэн Пэйс отметил, что «The Long Goodbye Tour» может стать последним большим туром для коллектива, хотя окончательное решение по этому поводу еще не принято.