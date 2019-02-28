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ROCK FM приглашает на ночь на катке в стиле «Rock’n’Roll»

28 Февраля 2019 в 13:59
ROCK FM приглашает на ночь на катке в стиле «Rock’n’Roll»

В четверг, 28 февраля в 18:00 на катке в Воронцовском парке состоится музыкальный праздник Ночь в стиле «Rock’n’Roll». Каток «Лаборатория льда» парка «Усадьба Воронцово» в честь проводов зимы откроет свой лед для всех меломанов и не только. 

Радиостанция ROCK FM приглашает детей и взрослых на незабываемое семейное катание под рок-н-ролльные ритмы, авторские ди-джей сеты и уникальный световой флешмоб. Участвуя в ночном катании гости смогут вместе с родными и близкими весело провести время и послушать голоса лучших рок команд XX века!

На протяжении праздника музыкальная программа будет сопровождаться танцами и конкурсами, кавер-бэнды исполнят хиты Чака Берри, Биттлз, Браво и многих других. Для всех тех, кто на льду впервые, будут организованы мастер-классы по фигурному катанию. На катке также будет работать прокат. 

Завершится ночное катание сумасшедшим световым флэшмобом «Beat & Ice» под легендарный хит Queen. В абсолютной темноте, гости зальют каток светом «фонариков» и под хорошо знакомый бит пронесутся по льду.

Вход свободный. Подробная информация на сайте www.rockfm.ru и в социальных сетях радиостанции

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