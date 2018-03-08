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Роботы с цветами и дополненная реальность. Как россиянок поздравили с праздником

8 Марта 2018 в 11:29
Роботы с цветами и дополненная реальность. Как россиянок поздравили с праздником

В Международный женский день 8 Марта в сети появились ролики с поздравлениями. В одном из них тюльпаны распускаются прямо из башен Московского кремля.

Так, кремлевские башни, при наведении на них камеры мобильного телефона, превращаются в вазы с цветами. Правда, автор ролика не сказал, какое приложение дополненной реальности он использовал.


Сбербанк поручил поздравить женщин роботу. В одном из московских отделений он встречает представительниц прекрасного пола и дарит им цветы, сообщается на странице организации «ВКонтакте».


Еще в одном видео были засняты дроны, которые летали с букетами над московскими улицами. Цветы беспилотники «дарили» гуляющим женщинам.


Интерактивная открытка появилась также на стене рядом со Спасской башней Кремля. На ней изображена карта России в цветах триколора и подпись «Вам, любимые!»


Ранее ОНФ разместил подборку праздничных стикеров к 8 марта в своем Телеграм-канале.

Поздравил россиянок и президент Путин. Для милых дам глава государства прочитал стихотворение Андрея Дементьева.

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