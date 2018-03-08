Роботы с цветами и дополненная реальность. Как россиянок поздравили с праздником

В Международный женский день 8 Марта в сети появились ролики с поздравлениями. В одном из них тюльпаны распускаются прямо из башен Московского кремля.
Так, кремлевские башни, при наведении на них камеры мобильного телефона, превращаются в вазы с цветами. Правда, автор ролика не сказал, какое приложение дополненной реальности он использовал.
Сбербанк поручил поздравить женщин роботу. В одном из московских отделений он встречает представительниц прекрасного пола и дарит им цветы, сообщается на странице организации «ВКонтакте».
Еще в одном видео были засняты дроны, которые летали с букетами над московскими улицами. Цветы беспилотники «дарили» гуляющим женщинам.
Интерактивная открытка появилась также на стене рядом со Спасской башней Кремля. На ней изображена карта России в цветах триколора и подпись «Вам, любимые!»
Вам, любимые! Праздничная видеооткрытка рядом со Спасской башней.#8марта #МеждународныйЖенскийДень #Россия #Поздравление pic.twitter.com/e7rHNUdor5— Актуальная Политика (@Current_policy) 8 марта 2018 г.
Ранее ОНФ разместил подборку праздничных стикеров к 8 марта в своем Телеграм-канале.
Поздравил россиянок и президент Путин. Для милых дам глава государства прочитал стихотворение Андрея Дементьева.