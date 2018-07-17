Робертино Лоретти в 2018 году попрощается с поклонниками

Итальянский певец Робертино Лоретти объявил о завершении карьеры. 71-летний исполнитель сообщил об этом на международном фестивале искусств «Славянский базар». Лоретти рассказал, что он устал, кроме того, гастролировать ему мешает пошатнувшееся здоровье.

Лоретти перенес инсульт, после которого у него появились проблемы с ногами, пишет «Газета.ру».

Исполнитель, который выступает с шести лет и который прославился 1960-х годах песней Jamaica, собирается в 2018 году устроить прощальный гастрольный тур. После этого он погрузится в бизнес: у Робертино Лоретти есть пекарня, продовольственный магазин и кафе-мороженое.