Барабанщика группы The Beatles Ринго Старра произведути в рыцари. Церемония пройдет в рамках ежегодного мероприятия New Year Honours, на котором вручают королевские награды и звания. Об этом сообщает The Mirror.



Церемония традиционно проходит первого января. Старр получит рыцарский титул за свой вклад в музыкальное искусство и за благотворительные программы.

Напомним, другой музыкант легендарных The Beatles Пол Маккартни получил рыцарское звание ровно 20 лет назад, в 1997 году.