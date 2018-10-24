«Римская метрокатастрофа» повторилась через 12 лет

Инцидент с эскалатором на метростанции «Реппублика» в Риме стал крупнейшим инцидентом, вызванным техногенным фактором, за минувшие 12 лет.

Ранее самым резонансным происшествием, как сообщает НСН, были события 17 октября 2006 года, когда столкнулись два поезда римского метро. Инцидент произошел в районе метростанции «Пьяцца Витторио». Из-за отказа тормозов один из составов проехал на красный сигнал светофора и врезался в хвост впереди идущего поезда. В результате аварии погиб один человек. Общее число раненых составило 60 человек.