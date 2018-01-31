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Режиссер и продюсер Ридли Скотт получит специальную премию BAFTA. BBC напоминает, что церемония вручения состоится 18 февраля в Лондоне. Награду присуждает Британская академия кино и телевизионных искусств.

Исполнительный директор BAFTA Аманда Берри отметила, что Скотт - один из величайших британских кинематографистов, чья работа внесла колоссальный вклад в историю кино.

Ранее этой почётной награды были удостоены такие режиссеры, как Альфред Хичкок, Стивен Спилберг, Стэнли Кубрик и Мартин Скорсезе.

Напомним, BAFTA Academy Fellowship Award - премия, которую с 1971 года вручает Британская академия кино и телевизионных искусств «в знак признания выдающихся достижений в области кинематографа, телевидения и видеоигр».

Ридли Скотт известен по таким фильмам, как «Чужой», «Бегущий по лезвию», «Тельма и Луиза», «Гладиатор», «Марсианин».