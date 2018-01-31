Четверг
01 февраля
USD 56.18
EUR 69.93
Горячие новости

Ридли Скотт получит специальную премию BAFTA

31 Января 2018 в 19:38
Ридли Скотт получит специальную премию BAFTA
ФОТО: Flickr.com

Режиссер и продюсер Ридли Скотт получит специальную премию BAFTA. BBC напоминает, что церемония вручения состоится 18 февраля в Лондоне. Награду присуждает Британская академия кино и телевизионных искусств.

Исполнительный директор BAFTA Аманда Берри отметила, что Скотт - один из величайших британских кинематографистов, чья работа внесла колоссальный вклад в историю кино.

Ранее этой почётной награды были удостоены такие режиссеры, как Альфред Хичкок, Стивен Спилберг, Стэнли Кубрик и Мартин Скорсезе.

Напомним,  BAFTA Academy Fellowship Award - премия, которую с 1971 года вручает Британская академия кино и телевизионных искусств «в знак признания выдающихся достижений в области кинематографа, телевидения и видеоигр».

Ридли Скотт известен по таким фильмам, как «Чужой», «Бегущий по лезвию», «Тельма и Луиза», «Гладиатор», «Марсианин».

 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.