РФС объявил о заключении контракта с Черчесовым

Российский футбольный союз объявил о подписании нового контракта с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым. Соглашение заключено по системе «2+2 года», отмечает RT . Черчесову предстоит организовать подготовку национальной команды к контрольным матчам, турниру Лиги Наций и отборочному циклу чемпионата Европы-2020.

РФС выразила благодарность тренерскому штабу сборной за успешную работу подготовительного цикла Чемпионата мира-2018. Со своей стороны Черчесов заявил, что понимает уровень возложенной на него ответственности, он пообещал не опускать поднятую планку.

В четверг, 26 июля, исполнительный комитет Российского футбольного союза признал успешным выступление сборной на мировом первенстве, где команда сумела пробиться в 1/4 финала.