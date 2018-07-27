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РФС объявил о заключении контракта с Черчесовым

27 Июля 2018 в 17:07
РФС объявил о заключении контракта с Черчесовым

Российский футбольный союз объявил о подписании нового контракта с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым. Соглашение заключено по системе «2+2 года», отмечает RT. Черчесову предстоит организовать подготовку национальной команды к контрольным матчам, турниру Лиги Наций и отборочному циклу чемпионата Европы-2020.

РФС выразила благодарность тренерскому штабу сборной за успешную работу подготовительного цикла Чемпионата мира-2018. Со своей стороны Черчесов заявил, что понимает уровень возложенной на него ответственности, он пообещал не опускать поднятую планку.

В четверг, 26 июля, исполнительный комитет Российского футбольного союза признал успешным выступление сборной на мировом первенстве, где команда сумела пробиться в 1/4 финала.

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