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РФ инициировала обязательный выезд экспертов ООН к месту химатак

24 Января 2018 в 10:02
РФ инициировала обязательный выезд экспертов ООН к месту химатак

Россия предлагает сделать выезд экспертов ООН на место химатак при расследовании обязательным. Новые требования Москва прописала в проекте резолюции СБ ООН по созданию Независимого механизма ООН по расследованию, пишет РЕН ТВ.

В РФ уверены, что такая обязанность поможет «в полной мере обеспечить беспристрастный, независимый, профессиональный и надёжный способ проведения своих расследований на основе достоверных, проверенных и подтвержденных доказательств, собранных в ходе поездок на место», сообщает RT.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон возложил ответственность за случаи химатак на Россию. По его мнению, Москва в случае применения данного вида оружия выгораживает Дамаск, сообщает «Свободная Пресса».

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