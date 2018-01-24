Режиссёр «Смерти Сталина» всё ещё уверен в возможности проката фильма в РФ

Режиссёр фильма «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи всё ещё надеется на выход картины в российских кинотеатрах. Он рассказал, что зрители высоко оценили его комедию, сообщает Guardian.

«Все россияне, которым мы показывали фильм, включая журналистов, рассказали, что им понравилось, они высоко оценили фильм. Они сказали две вещи: это смешно, но правдиво. Я все еще уверен в том, что нам удастся показать фильм в кинотеатрах», - цитирует словам режиссёра Ura.ru .

Напомним, 23 января министерство культуры отобрало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина», так как в картине разглядели признаки экстремизма. Это произошло за два дня до премьеры, сообщает РЕН ТВ .