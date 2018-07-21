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Режиссер «Стражей Галактики» уволен из-за старых сообщений в Twitter

21 Июля 2018 в 12:02
Режиссер «Стражей Галактики» уволен из-за старых сообщений в Twitter

Режиссер Джеймс Ганн, снявший две части фильма о супергероях «Стражи Галактики», уволен по решению руководства американской киностудии  Walt Disney Studios.

По данным The Hollywood Reporter, в аккаунте Ганна в Twitter обнаружены сообщения за 2008-09 годы, в которых он иронизирует по поводу педофилии и насилия. Руководство студии считает, что оправдать те высказывания Ганна уже нельзя, поэтому третью часть «Стражей Галактики « будет снимать другой режиссер.

Сам Ганн уже извинился за «шутки, которые задели чьи-то чувства». Он добавил, что уже давно не позволяет себе высказываться в подобном ключе, пишет RT.

 

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