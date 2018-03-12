Понедельник
12 марта
USD 56.8
EUR 70.53
Горячие новости

Режиссер о Дждигурде в новом фильме: Дьявол рвёт Зло на куски

12 Марта 2018 в 14:30
Режиссер о Дждигурде в новом фильме: Дьявол рвёт Зло на куски

В пресс-центре НСН режиссёр Макс Тимофеев представляет свой короткометражный фильм «По прозвищу “Дьявол”» с Никитой Джигурдой в главной роли. По словам автора картины, это работа посвящена вечной теме - борьбе Добра и Зла.

«Особых смыслов в фильм я не закладывал. Лента представляет вечную тему противостояния Добра и Зла. Добро представляет в нашем фильме Дьявол. Он посланник Добра в злом мире. Он рвёт зло на куски», - сказал режиссер.

Никита Джигурда играет в картине элитного киллера. Действие разворачивается в преддверии президентских выборов. Мэр города планирует стать президентом страны, но на его пути стоит прокурор. Чтобы избавиться от преграды, мэр нанимает убийцу по прозвищу Дьявол. Чиновник планирует, что с его помощью он решит свою проблему, но у Дьявола на этот счет свои планы.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.