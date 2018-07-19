Режиссер фильма «Вечный зов» перенес 12-часовую операцию

Жена режиссера Валерия Ускова Наталья Челобова рассказала, что ее 85-летний супруг перенес сложную операцию на сонной артерии. Она продолжалась в течение 12 часов. Сейчас предстоит отойти от наркоза. Кроме того, медики сообщили, что во время операции возникли некоторые проблемы, хотя в целом все прошло благополучно. Об этом Наталья рассказала телеканалу «360».

Сейчас Усков находится в реанимации.

Широкому зрителю Валерий Усков известен по картинам «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Две судьбы».