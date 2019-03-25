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Режиссер Андреасян хочет поквитаться с Дудём на дуэли

25 Марта 2019 в 19:27
Режиссер Андреасян хочет поквитаться с Дудём на дуэли

Режиссёр Сарик Андреасян обиделся на несправедливую, по его мнению, критику в свой адрес со стороны блогера Юрия Дудя. Автор картин «Мамы», «Что творят мужчины!», «Непрощенный» и «Защитники» выразил своё возмущение в соцсетях и вызвал своего обидчика на дуэль и баттл, предложив сделать интервью с собой, пишут «Дни.ру».

В качестве доказательства «наездов» со стороны Дудя, режиссер выложил нарезку интервью с приглашенными персонажами, в которых журналист задает героям вопрос о режиссере, сомневаясь в его профессиональных способностях.

Например, у Дмитрия Нагиева Дудь спросил, почему он, как актёр, принимает приглашение сниматься в плохих кинокартинах.

Впрочем, как отмечает «ФедералПресс», многие кинокритики также негативно отзываются о творчестве Андреасяна, который известен своими комедиями низкого пошиба. Ему пеняют на пошлость и безвкусный юмор.

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