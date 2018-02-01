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Резервный фонд прекратил свое существование

1 Февраля 2018 в 00:35
Резервный фонд прекратил свое существование

1 февраля Резервный фонд РФ прекратил свое существование через десять лет после создания. В начале 2018 года он слился с Фондом национального благосостояния, и Россия опять вернулась к единому суверенному хранилищу, передает «Интерфакс».

Резервный фонд Российской Федерации сформирован 1 февраля 2008 года, после разделения Стабилизационного фонда на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния России (ФНБ).

Резервный фонд размещался в высоколиквидной иностранной валюте или активах, номинированных в иностранной валюте. Поэтому средства фонда являлись частью золотовалютных резервов РФ (ЗВР), но в отличии от остальных активов ЗВР находились в распоряжении Минфина РФ, а не Центробанка РФ.

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