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Рейсовый автобус попал в ДТП на Украине

7 Марта 2018 в 00:49

человек погиб и 6 травмированы из-за дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса на автодороге «Полтава - Кременчуг - Александрия» возле села Чечелево Кременчугского района Полтавской области.

Как уточняется, в ДТП попали автобус «Богдан», за рулем которого был 48-летний мужчина и автомобиль «Renault Trafic», которым управлял 20-летний молодой человек.

На месте происшествия от полученных травм скончался 21-летний пассажир «Рено».

Возбуждено уголовное дело, передают ukranews.com.



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