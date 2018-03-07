Рейсовый автобус попал в ДТП на Украине

1 человек погиб и 6 травмированы из-за дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса на автодороге «Полтава - Кременчуг - Александрия» возле села Чечелево Кременчугского района Полтавской области.

Как уточняется, в ДТП попали автобус «Богдан», за рулем которого был 48-летний мужчина и автомобиль «Renault Trafic», которым управлял 20-летний молодой человек.



На месте происшествия от полученных травм скончался 21-летний пассажир «Рено».



Возбуждено уголовное дело, передают ukranews.com.





