Суббота
28 июля
USD 62.97
EUR 73.34
Горячие новости

Рейсовый автобус перевернулся в Домодедовском районе Подмосковья

28 Июля 2018 в 18:21
Рейсовый автобус перевернулся в Домодедовском районе Подмосковья

В Подмосковье попал в ДТП рейсовый автобус. Авария произошла в субботу днем возле населенного пункта белые Столбы.

Как рассказали в МЧС, автобус двигался по маршруту Москва-Ижевск по трассе А107. В одном километра от Каширского шоссе водитель транспортного средства не справился с управлением, из-за чего автобус опрокинулся в кювет.

На момент аварии в салоне автобуса находились два водителя и 27 пассажиров. В полиции рассказали о 16 пострадавших в результате ДТП.

По некоторым данным, автобус перевозил артистов народного ансамбля песни и пляски, пишет РИА Новости.

Между тем в Сети появилось видео с места ДТП. На кадрах, снятых очевидцами, видны несколько карет «Скорой помощи», полиция, лежащий на боку автобус.


Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.