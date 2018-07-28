Рейсовый автобус перевернулся в Домодедовском районе Подмосковья

В Подмосковье попал в ДТП рейсовый автобус. Авария произошла в субботу днем возле населенного пункта белые Столбы.

Как рассказали в МЧС, автобус двигался по маршруту Москва-Ижевск по трассе А107. В одном километра от Каширского шоссе водитель транспортного средства не справился с управлением, из-за чего автобус опрокинулся в кювет.

На момент аварии в салоне автобуса находились два водителя и 27 пассажиров. В полиции рассказали о 16 пострадавших в результате ДТП.

По некоторым данным, автобус перевозил артистов народного ансамбля песни и пляски, пишет РИА Новости.

Между тем в Сети появилось видео с места ДТП. На кадрах, снятых очевидцами, видны несколько карет «Скорой помощи», полиция, лежащий на боку автобус.



