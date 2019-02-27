Ревнивец убил несовершеннолетнюю при свидетелях в Пермском крае

Жесткое убийство несовершеннолетней совершено в Пермском крае. 20-летний житель поселка городского типа Яйва на почве ревности избил 17-летнюю подругу и зарезал её ножом, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Подозреваемый задержан.

Как пишет «Свободная пресса» , произошло это накануне вечером. Случайные свидетели нападения остановили расправу, однако злоумышленник успел несколько раз ударить девушку ножом, и она умерла в больнице, не смотря на все усилия медиков. К месту местные жители приносят цветы.

Подозреваемый убежал с места совершения преступления, однако полиция вышла на его след и оперативно задержала. Как выяснилось, отношения между молодыми людьми испортились после наступления 2019 года. Знакомые говорят о плохом, вспыльчивом характере ухажёра.