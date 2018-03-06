Ресторан в Солсбери в Великобритании закрыт после отравления там экс-шпиона Скрипаля

Ресторан Zizzi в центре города Солсбери в Великобритании закрыт в рамках расследования ЧП с отравлением двух посетителей. Ранее сообщалось, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Они отправлены в центральную клинику города. Пострадавший мужчина – 66-летний россиянин, экс-полковник ГРУ, бывший британский шпион Сергей Скрипаль, а также его 30-летняя спутница. Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена разведчиками между США и Россией в 2010 году. Тогда в Россию были переданы 10 человек, в том числе Анна Чапман.