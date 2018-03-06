Вторник
06 марта
USD 57.1
EUR 70.17
Горячие новости

Ресторан в Солсбери в Великобритании закрыт после отравления там экс-шпиона Скрипаля

6 Марта 2018 в 08:08
Ресторан в Солсбери в Великобритании закрыт после отравления там экс-шпиона Скрипаля

Ресторан Zizzi в центре города Солсбери в Великобритании закрыт в рамках расследования ЧП с отравлением двух посетителей. Ранее сообщалось, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Они отправлены в центральную клинику города. Пострадавший мужчина – 66-летний россиянин, экс-полковник ГРУ, бывший британский шпион Сергей Скрипаль, а также его 30-летняя спутница. Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена разведчиками между США и Россией в 2010 году. Тогда в Россию были переданы 10 человек, в том числе Анна Чапман.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.