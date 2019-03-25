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Реставрация Английского клуба XIX века завершилась в Москве

25 Марта 2019 в 15:27
Реставрация Английского клуба XIX века завершилась в Москве

Залы Московского Английского клуба будут открыты для посетителей в Музее современной истории России 2 апреля после реставрационных работ. Об этом рассказала генеральный директор Государственного центрального музея современной истории РФ Ирина Великанова.

Она отметила, что задача была непростой, поскольку последний ремонт в этих залах проводился в 1986 году, причём в косметическом варианте, передает АГН «Москва». Теперь залы оснащены охранно-пожарной сигнализацией, новой системой кондиционирования и вентиляции. Там также оборудован лифт для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

Английский клуб аристократов XIX века – один из центров общения московского дворянства. Там бывали Александр Пушкин, Лев Толстой Петр Чаадаев. С 1831 по 1917 год клуб располагался в здании Музея современной истории России.

Полностью реставрацию здания на Тверской улице планируется завершить к началу 20 года.

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