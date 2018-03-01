Республиканцы призывают прекратить «российское расследование» после отставки Хикс

Конгрессмен-Республиканец Том Руни призвал к срочному завершению расследования о российском вмешательстве в выборы США 2016 года, так как оно используется только для выгоды Демократической партии, сообщает CNN.Руни обвинил Демократов в придании огласке секретных документов расследования, как, например, показания экс-директора по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс. После ее появления перед комитетом расследования, в СМИ появилась информация, что во время дачи показаний она призналась в частой «лести» президенту.Напомним, Хоуп Хикс объявила об уходе с поста директора по коммуникациям Белого дома менее чем через 24 часа после дачи показаний по «российскому делу». Руни, сообщает CNN, признал, что расследование могло сыграть роль в увольнении Хикс, но не было решающим фактором.