Четверг
01 марта
USD 56.37
EUR 68.91
Горячие новости

Республиканцы призывают прекратить «российское расследование» после отставки Хикс

1 Марта 2018 в 06:55
Конгрессмен-Республиканец Том Руни призвал к срочному завершению расследования о российском вмешательстве в выборы США 2016 года, так как оно используется только для выгоды Демократической партии, сообщает CNN.

Руни обвинил Демократов в придании огласке секретных документов расследования, как, например, показания экс-директора по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс. После ее появления перед комитетом расследования, в СМИ появилась информация, что во время дачи показаний она призналась в частой «лести» президенту.

Напомним, Хоуп Хикс объявила об уходе с поста директора по коммуникациям Белого дома менее чем через 24 часа после дачи показаний по «российскому делу». Руни, сообщает CNN, признал, что расследование могло сыграть роль в увольнении Хикс, но не было решающим фактором.

Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.