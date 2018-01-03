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Республиканцы обвинили ФБР в сокрытии преступных действий Клинтон

3 Января 2018 в 14:38
Республиканцы обвинили ФБР в сокрытии преступных действий Клинтон

Расследование дела о переписке экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон ФБР проводило с нарушениями. К таким выводам пришла следственная группа в конгрессе, в руках которой оказались ранее неизвестные документы.

Следователи получили письменные свидетельства, в которых говорилось о наличии у ФБР доказательств преступных действий Клинтон и ее помощников. Более того, ФБР знало о том, что один из ключевых свидетелей по делу дал ложные показания, пишет газета Hill.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал тюремного заключения для помощницы Клинтон Хумы Абедин, которая, нарушив протокол безопасности, отправила засекреченные письма с компьютера, к которому имел доступ ее муж.

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