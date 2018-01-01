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Решение КНДР принять участие в ОИ позитивно восприняли в Пхенчхане

1 Января 2018 в 11:15
Решение КНДР принять участие в ОИ позитивно восприняли в Пхенчхане

Власти КНДР намерены направить делегацию на Олимпийские Игры в южнокорейский Пхенчхан. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Он подчеркнул, что зимние Олимпийские Игры станут хорошим событием для страны. Ким Чен Ын также выразил надежду, что национальная сборная добьется успехов в Южной Корее.

В Организационном комитете Игр положительно отреагировали на решение КНДР.

«Если будет принято официальное решение об участии КНДР, то это станет проявлением олимпийского духа и мира», — приводит RT слова представителей комитета.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут в феврале 2018 года.

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