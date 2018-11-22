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Рэпера Хаски обвинили в повреждении чужого автомобиля

22 Ноября 2018 в 18:31
Рэпера Хаски обвинили в повреждении чужого автомобиля

Полиция Краснодара решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении рэп-исполнителя Дмитрия Кузнецова (сценический псевдоним - Хаски) из-за порчи машины. Как утверждают правоохранители, рэпера подозревают в  повреждении лобового стекла и крыши иномарки, сообщает «Интерфакс».

Санкции статьи обвинения предусматривают максимальное наказание до двух лет лишения свободы. Кузнецова задержали накануне вечером у входа в один из краснодарских клубов, где планировался концерт, но выступление в последний момент отменили.

Ранее НСН сообщила, что журфак МГУ намерен поделиться опытом воспитания рэперов, поскольку здесь учился Хаски. Поводом для такого обмена опытом стало решение американского рэпера Канье Уэст преподавать в Чикагском институте искусств, хотя у него нет высшего образования — он бросил университет ради карьеры.

Декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова отметила, что это интересный поворот в карьере известного рэпера.

«Но, я думаю, что здесь возникает определенный парадокс: все-таки, классический университет, ориентированный на фундаментальное образование, не может приглашать в качестве преподавателя людей без высшего образования. Но задача университета – учить всех. И в этом смысле рэперам без высшего образования необходимо сначала пройти курс обучения. Кстати, факультет журналистики МГУ имени Ломоносова может поделиться опытом с Чикагским институтом искусств и рассказать о том, как у нас учились популярные сейчас рэперы Хаски и Фараон», - сказала декан.
     

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