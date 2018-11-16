РЕН ТВ ответит Мединскому за Летова концертом

Концерт лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова, который был записан в 1994 году, покажет РЕН ТВ 18 ноября. Так решено ответить на скандал вокруг переименования аэропорта Омска. Как отмечают в редакции, не все знают, кем был музыкант, и почему его кандидатура лидировала в народном голосовании.

Егор Летов лидировал на первом этапе голосования о переименовании аэропорта Омска, но жюри конкурса не включило его в шорт-лист. Между тем, на сайте Российской общественной инициативы появилось предложение включить музыканта в финальное голосование. Скандал разгорелся после того, как министр культуры Владимир Мединский назвал поклонников рок-группы «Гражданская оборона» «маргинальной аудиторией».

Мединский также заявил, что присваивать объектам имена живых — дурной тон. Когда журналисты напомнили, что Егор Летов умер, руководитель культурного ведомства отговорился тем, что имел в виду не лидера «Гражданской обороны», а Сергея Шнурова.

Народная артистка СССР Инна Чурикова в эфире НСН ранее посоветовала, как лучше переименовывать аэропорты России.



