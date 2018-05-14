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Ремонт подмосковных трасс, ведущих к тренировочным базам ЧМ-2018, завершат в июне

14 Мая 2018 в 11:48
Ремонт подмосковных трасс, ведущих к тренировочным базам ЧМ-2018, завершат в июне

Ремонт подмосковных трасс, ведущих к тренировочным базам, которые будут использоваться во время проведения чемпионата мира, должен завершиться к июню. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», такие сроки озвучили в Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО.

Источник отмечает, что этих участках, протяжённость которых составляет почти 70 километров, специалисты завершили работы по укладке асфальтобетонного покрытия.

Как напоминает Газета.ру, ранее стало известно, что в настоящий момент на матчи чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России этим летом, продано 89% билетов. Об этом заявил гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

 

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