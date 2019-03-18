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Ректоры вузов будут проходить экзамен каждые пять лет

18 Марта 2019 в 10:03
Ректоры вузов будут проходить экзамен каждые пять лет

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков сообщил, что ректоров российских вузов будут экзаменовать каждые пять лет. По словам главы ведомства, в каждом случае с ректором заключается контракт сроком на пять лет. После окончания действия контракта ректора ждет аттестационная комиссия, в которую вошли более 40 человек, передает KP.Ru. В нее вошли, в том числе, эксперты из сферы образования, представители законодательной и исполнительной власти, руководители регионов. Ректору придется «сдать экзамен», отвечая на вопросы «из разных сфер жизни университета, и тех задач, которые должен решать вуз».

Котюков добавил, что установленный законодательством возрастной порог для ректоров университетов будет строго выдерживаться. На сегодняшний день он составляет 65 лет.\

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил о необходимости контролировать качество образовательных услуг в высших учебных заведениях.

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