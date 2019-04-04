Рекордное число россиян заявили о желании эмигрировать

Около 20% россиян хотят эмигрировать за рубеж. Об этом говорят результаты опроса, проведенного американской компанией Gallup. Отмечается, что нынешний показатель, отражающий желания наших соотечественников покинуть страну, является рекордным за 12 лет.

По данным компании, с 2014 года он вырос в три раза: пять лет назад об этих намерениях говорили 7% опрошенных. Наибольшее желание эмигрировать из России, согласно исследованию Gallup, высказывают люди в возрасте от 15 до 29 лет. Таковых в этой возрастной категории – 44%. Меньше всего – 9% — потенциальных эмигрантов среди россиян в категории от 46 до 60 лет.

Добавим, почти половина (40%) тех, кто хочет выехать за рубеж, называли страну, входящую в Европейский Союз. Чаще всего это были Германия, Испания и Франция. Кроме того, респонденты также хотели бы также жить в Японии и Канаде, отмечает Ura.ru.

Между тем, летом прошлого года 88% жителей России заявили, что не хотят переезжать на ПМЖ за границу. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ. Число тех, кто планирует переезд в другую страну, уменьшилось с прошлого года с 16% до 10%. Как отмечают социологи, в 1991 году поменять гражданство хотели 70% респондентов. Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов в беседе с НСН объяснил снижение доли потенциальных эмигрантов из России тем, что они понимают свою неконкурентоспособность на Западе.