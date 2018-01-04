Регулярное авиасообщение открыто между Россией и Египтом

Президент России Владимир Путин 2 января подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром. Он опубликован на официальном портале правовой информации 4 января.

Документ вносит изменения в Указ главы государства от 8 ноября 2015 года « Об отельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий» и исключает египетскую столицу из списка запрещенных для пассажирских авиаперелетов городов.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, авиасообщение с Египтом было приостановлено после авиакатастрофы российского самолета А-321 «Когалымавиа» над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года, когда в результате теракта на борту лайнера погибли 224 человека.