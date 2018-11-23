Регионы представят свои программы проекта «Чистая вода» к середине 2019 года

Минстрой и субъекты страны разработают региональную программу по строительству и модернизации систем водоочистки, чтобы довести качество воды до целевых показателей для реализации проекта «Чистая вода». Об этом 22 ноября рассказал директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства ведомства Михаил Гилёв во время заседания комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Старт проекта «Чистая вода» планируется в 2019 году. При этом регионы могут разработать свои предложения уже к середине предстоящего года. Причём в программу субъектов должны быть включены все централизованные системы водоснабжения. Позже регионы и Минстрой совместными усилиями подберут наиболее оптимальные технологии.

«Для населенных пунктов с небольшой численностью, имеющих централизованную систему водоснабжения, локальные очистные сооружения зачастую являются более эффективными как по инвестиционным, так и по эксплуатационным характеристикам. У регионов накоплен уже достаточный опыт, мы планируем его использовать», - подчеркнул Гинёв.

Стоит отметить, что проект «Чистая вода» будет реализован в рамках нацпроекта «Экология». Ранее стало известно, что программа позволит обеспечить качественной водой 91% населения. В городах же этот показатель и вовсе может вырасти до 99%.