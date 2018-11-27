Регионам посоветовали желтую разметку на дорогах

В России предложили изменить цвет дорожной разметки. Как сообщают «Известия», Минтранс рекомендовал региональным властям сменить белый цвет линий, разделяющих встречные полосы движения на трассах, на более заметный желтый.

При этом в ведомстве отметили, что инициатива «не является обязательным требованием, а лишь рекомендацией», отмечают Ura.ru.

Между тем, передает RT, прошедший в трёх регионах эксперимент по изменению дорожной разметки привёл к уменьшению количества ДТП.

Добавим, что практика нанесения яркой дорожной разметки уже успешно применяется в ряде стран Центральной Европы и Скандинавии.

Ранее автоэксперт Андрей Осипов предположил в беседе с НСН, что цветная разветка может привести к хаосу на дорогах России.