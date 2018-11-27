Вторник
27 ноября
USD 66.51
EUR 75.57
Горячие новости

Регионам посоветовали желтую разметку на дорогах

27 Ноября 2018 в 08:18
Регионам посоветовали желтую разметку на дорогах

В России предложили изменить цвет дорожной разметки. Как сообщают «Известия», Минтранс рекомендовал региональным властям сменить белый цвет линий, разделяющих встречные полосы движения на трассах, на более заметный желтый.

При этом в ведомстве отметили, что  инициатива «не является обязательным требованием, а лишь рекомендацией», отмечают Ura.ru.

Между тем, передает RT, прошедший в трёх регионах эксперимент по изменению дорожной разметки привёл к уменьшению количества ДТП. 

Добавим, что практика нанесения яркой дорожной разметки уже успешно применяется в ряде стран Центральной Европы и Скандинавии.

Ранее автоэксперт Андрей Осипов предположил в беседе с НСН, что цветная разветка может привести к хаосу на дорогах России.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.