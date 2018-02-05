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Реформа в системе ОМС снизит расходы государства на здоровье граждан

5 Февраля 2018 в 12:34
Реформа в системе ОМС снизит расходы государства на здоровье граждан

Реформа системы обязательного медицинского страхования обсуждается в правительстве, пишут «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров страховых компаний, а также чиновника и представителя ЦБ РФ.

Предлагается снять часть ответственности за здоровье граждан с государства и повысить ответственность страховых компаний. Роль страховщиков недостаточна, отмечают в Минфине, заявил представитель страховой компании. По его словам, в ведомстве считают, что компании только пропускают через себя финансы. Как отмечает Ura.ru, власти намерены привлечь страховые компании к формированию разумных тарифов на свои услуги.

Также в реформе предполагается эксперимент по изменению системы ОМС в ряде пилотных регионов.  

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