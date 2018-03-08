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Реестр коррупционеров появился в России

8 Марта 2018 в 16:56
Реестр коррупционеров появился в России

В России появился официальный реестр, куда внесены лица, уволенные в связи с утратой доверия в результате коррупционной деятельности. Соответствующее постановление утвердил глава правительства Дмитрий Медведев.

Отмечается, что в реестре будет указываться имя, фамилия и отчество коррупционера, а также название органа и должность, которую он занимал. Кроме того, будет записана дата и причины увольнения, дара внесения в реестр и нормы законодательства, которые были нарушены преступным деянием.

Фамилии коррупционеров убудут удаляться из реестра через пять лет за истечением срока давности либо досрочно в случае смерти или отмены решения об увольнении, говорится в постановлении.

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