Реестр коррупционеров появился в России

В России появился официальный реестр, куда внесены лица, уволенные в связи с утратой доверия в результате коррупционной деятельности. Соответствующее постановление утвердил глава правительства Дмитрий Медведев.

Отмечается, что в реестре будет указываться имя, фамилия и отчество коррупционера, а также название органа и должность, которую он занимал. Кроме того, будет записана дата и причины увольнения, дара внесения в реестр и нормы законодательства, которые были нарушены преступным деянием.

Фамилии коррупционеров убудут удаляться из реестра через пять лет за истечением срока давности либо досрочно в случае смерти или отмены решения об увольнении, говорится в постановлении.