Реестр доменов .ru и .рф перешел под управление «Ростелекома»

Координационный центр национального домена сети интернет передал функцию оператора реестра доменов .ru и .рф структуре «Ростелекома» - ООО «Технический центр интернет», сообщает РБК, ссылаясь на слова главы КЦ Андрея Воробьева.

При этом, по словам Воробьева, КЦ продолжит выполнять функции администратора национальных доменов верхнего уровня: аккредитовывать регистраторов для работы с конечными пользователями, разрабатывать правила регистрации доменных имен, передает ТАСС.

.рф — национальный домен верхнего уровня для России. Первый в Интернете домен на кириллице. Отличием от введённого ранее домена «.ru» является то, что в домене «.рф» все имена второго уровня пишутся исключительно кириллицей.

