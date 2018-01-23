Среда
24 января
USD 56.41
EUR 69.07
Горячие новости

Реестр доменов .ru и .рф перешел под управление «Ростелекома»

23 Января 2018 в 21:20
Реестр доменов .ru и .рф перешел под управление «Ростелекома»

Координационный центр национального домена сети интернет передал функцию оператора реестра доменов .ru и .рф структуре «Ростелекома» - ООО «Технический центр интернет», сообщает РБК, ссылаясь на слова главы КЦ Андрея Воробьева.

При этом, по словам Воробьева, КЦ продолжит выполнять функции администратора национальных доменов верхнего уровня: аккредитовывать регистраторов для работы с конечными пользователями, разрабатывать правила регистрации доменных имен, передает ТАСС.

.рф — национальный домен верхнего уровня для России. Первый в Интернете домен на кириллице. Отличием от введённого ранее домена «.ru» является то, что в домене «.рф» все имена второго уровня пишутся исключительно кириллицей.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.