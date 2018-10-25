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Редактор «Медузы» временно остранен от должности

25 Октября 2018 в 20:15
Редактор «Медузы» временно остранен от должности

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков временно отстранен от должности, исполняющим обязанности главреда будет гендиректор и учредитель онлайн-издания Галина Тимченко, передает ТАСС.

Это сделано в связи с обвинением Колпакова «в неподобающем поведении».

Ранее НСН сообщала, что генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» (в него входит «Наше радио» — организатор «Нашествия») Евгения Киселёва дала развёрнутое интервью «Медузе», в котором объяснила роль Минобороны в жизни фестиваля, а также рассказала, в чём лукавство протеста отказавшихся музыкантов.

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