Редактор «Медузы» временно остранен от должности

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков временно отстранен от должности, исполняющим обязанности главреда будет гендиректор и учредитель онлайн-издания Галина Тимченко, передает ТАСС.

Это сделано в связи с обвинением Колпакова «в неподобающем поведении».

Ранее НСН сообщала, что генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» (в него входит «Наше радио» — организатор «Нашествия») Евгения Киселёва дала развёрнутое интервью «Медузе», в котором объяснила роль Минобороны в жизни фестиваля, а также рассказала, в чём лукавство протеста отказавшихся музыкантов.