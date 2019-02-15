Редактор «Кто хочет стать миллионером?» заявил об адекватности наказания от Первого канала

Главный редактор шоу «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер с пониманием отнесся к решению руководителей Первого канала, которые отстранили его и знатока Александра Друзя от передач вещателя.

Издание «Свободная пресса» цитирует Бера, который утверждает, что «с точки зрения производителя телевизионного продукта и канала вещателя это решение правильное». При этом телевизионщик особо акцентировал внимание, что «никаких дальнейших шагов предпринимать не планирует».

Давать РИА ФАН какие-либо развернутые комментарии по поводу скандала отказался знаток телевизионный игры, украинский журналист и писатель Борис Бурда. По его словам, нужно больше информации, чтобы делать выводы.

При этом он призвал депутатов Госдумы, которые предложили лишить Александра Друзя, а также Виктора Сиднева, также принимавшего участие в той игре, званий «Магистр игры», заниматься государственными делами.