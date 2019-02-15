Пятница
15 февраля
USD 66.54
EUR 75.05
Горячие новости

Редактор «Кто хочет стать миллионером?» заявил об адекватности наказания от Первого канала

15 Февраля 2019 в 17:50
Редактор «Кто хочет стать миллионером?» заявил об адекватности наказания от Первого канала
Главный редактор шоу «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер с пониманием отнесся к решению руководителей Первого канала, которые отстранили его и знатока Александра Друзя от передач вещателя.

Издание «Свободная пресса» цитирует Бера, который утверждает, что «с точки зрения производителя телевизионного продукта и канала вещателя это решение правильное». При этом телевизионщик особо акцентировал внимание, что «никаких дальнейших шагов предпринимать не планирует».

Давать РИА ФАН какие-либо развернутые комментарии по поводу скандала отказался знаток телевизионный игры, украинский журналист и писатель Борис Бурда. По его словам, нужно больше информации, чтобы делать выводы.

При этом он призвал депутатов Госдумы, которые предложили лишить Александра Друзя, а также Виктора Сиднева, также принимавшего участие в той игре, званий «Магистр игры», заниматься государственными делами.

Ранее в эфире НСН телекритик Александр Мельман заявил, что Друзю будет очень сложно выкрутиться из этой щекотливой ситуации.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.