Редактор «Кто хочет стать миллионером?» заявил об адекватности наказания от Первого канала

Издание «Свободная пресса» цитирует Бера, который утверждает, что «с точки зрения производителя телевизионного продукта и канала вещателя это решение правильное». При этом телевизионщик особо акцентировал внимание, что «никаких дальнейших шагов предпринимать не планирует».
Давать РИА ФАН какие-либо развернутые комментарии по поводу скандала отказался знаток телевизионный игры, украинский журналист и писатель Борис Бурда. По его словам, нужно больше информации, чтобы делать выводы.
При этом он призвал депутатов Госдумы, которые предложили лишить Александра Друзя, а также Виктора Сиднева, также принимавшего участие в той игре, званий «Магистр игры», заниматься государственными делами.
Ранее в эфире НСН телекритик Александр Мельман заявил, что Друзю будет очень сложно выкрутиться из этой щекотливой ситуации.