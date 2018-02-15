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Речевой самописец Ан-148 подтвердил данные параметрического регистратора

15 Февраля 2018 в 21:43
Речевой самописец Ан-148 подтвердил данные параметрического регистратора

Специалистам Межгосударственного авиационного комитета удалось расшифровать речевой самописец Ан-148, потерпевшего катастрофу в Подмосковье 11 февраля, передает «Интерфакс».

Как отметили в МАК, «Расшифровка и предварительный анализ записи подтвердили информацию, зарегистрированную параметрическим регистратором полетных данных. Информация с речевого самописца передана в Следственный комитет.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», направлявшийся из Домодедово в Орск, разбился спустя несколько минут после взлета в Раменском районе Московской области. Жертвами авиакатастрофы стал 71 человек.

Вероятной причиной катастрофы стал вызванный обледенением сбой в работе индикаторов скорости у пилотов, что привело к критически быстрому снижению самолета.  

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