Речевой самописец Ан-148 подтвердил данные параметрического регистратора

Специалистам Межгосударственного авиационного комитета удалось расшифровать речевой самописец Ан-148, потерпевшего катастрофу в Подмосковье 11 февраля, передает «Интерфакс».

Как отметили в МАК, «Расшифровка и предварительный анализ записи подтвердили информацию, зарегистрированную параметрическим регистратором полетных данных. Информация с речевого самописца передана в Следственный комитет.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», направлявшийся из Домодедово в Орск, разбился спустя несколько минут после взлета в Раменском районе Московской области. Жертвами авиакатастрофы стал 71 человек.

Вероятной причиной катастрофы стал вызванный обледенением сбой в работе индикаторов скорости у пилотов, что привело к критически быстрому снижению самолета.