Подмосковье перейдет на электронные рецепты на лекарства

Рецепты на лекарства в электронном виде могут появиться в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал «360», подчёркивая, что разработкой законопроекта занимается комитет Московской областной думы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики.

Отмечается, что документ предусматривает возможность выдачи рецептов не только на бумаге, но и в виде электронном виде.

Также ранее стало известно, что поликлиники и больницы Москвы в 2019 году начнут оформлять электронные больничные. Как пишет RT, об этом заявил заместитель руководителя Ситуационного центра департамента здравоохранения Алексей Новикова.



Напомним, ранее стало известно, что только 8% россиян берут больничный лист при плохом самочувствии, а 77% продолжают ходить на работу. Большинство участников опроса сервиса Rabota.ru рассказали, что бояться потерять в зарплате или лишиться должности из-за больничного. В свою очередь председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в эфире НСН заявил, что действующий порядок оплаты больничного листа существенно «бьёт» по доходам граждан.