Ребёнок погиб в стиральной машине на Камчатке

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено на Камчатке после гибели 9-летнего ребёнка. Его мёртвое тело было найдено в стиральной машине. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета. Как отмечает RT , сына без признаков жизни обнаружила его мать накануне вечером. Отец ребенка в этот день был в командировке, мальчик был в квартире один. Женщина рассказал следователям, что раньше ребенок уже забирался в стиральную машину, передает Ura.ru .

Криминалисты-эксперты сделали вывод, что мальчик задохнулся в условиях замкнутого пространства. На теле есть повреждения, которые, скорее всего, получились от взаимодействия с выступающими частями барабана стиральной машины.