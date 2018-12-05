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Ребёнок погиб в стиральной машине на Камчатке

5 Декабря 2018 в 08:47
Ребёнок погиб в стиральной машине на Камчатке

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено на Камчатке после гибели 9-летнего ребёнка. Его мёртвое тело было найдено в стиральной машине. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета. Как отмечает RT, сына без признаков жизни обнаружила его мать накануне вечером. Отец ребенка в этот день был в командировке, мальчик был в квартире один. Женщина рассказал следователям, что раньше ребенок уже забирался в стиральную машину, передает Ura.ru.

Криминалисты-эксперты сделали вывод, что мальчик задохнулся в условиях замкнутого пространства. На теле есть повреждения, которые, скорее всего, получились от взаимодействия с выступающими частями барабана стиральной машины.

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