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Ребенок утонул в бассейне подмосковной базы отдыха

12 Ноября 2018 в 16:51
Ребенок утонул в бассейне подмосковной базы отдыха

Двухлетняя девочка утонула в бассейне базы отдыха «Северка» в Раменском районе Подмосковья. Сотрудники полиции, прибывшие на место ЧП, выяснили, что ребенок граждан Таджикистана гулял по территории базы отдыха без присмотра родителей. Когда взрослы вспомнили о девочке и пошли ее искать, она была уже мертва, сообщает телеканал «360».

Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающим требования безопасности, которые повлекли смерть человека по неосторожности.

Ранее директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Давид Мелик-Гусейнов в эфире НСН рассказал, кому выгоден ажиотаж вокруг «дефицита» медтехники.

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