Ребенок пострадал в массовом ДТП в Петербурге

На пересечении Московского проспекта и набережной Обводного канала в центре Санкт-Петербурга произошло массовое ДТП с участием внедорожника «Toyota Land Cruiser»,

На место происшествия немедленно прибыли три бригады скорой медицинской помощи, одна пожарная машина и два автомобиля ДПС. По предварительным данным, в ДТП пострадал 10-летний ребенок. Его родители от госпитализации отказались, передает MR7.ru.

Порядка 70 процентов травм дети получают дома, находясь рядом с родителями. Об этом заявил на пресс-конференции НСН председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

